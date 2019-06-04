Москва, 4 июня, 2019, 12:01 — ИА Регнум. В жилом доме в Москве произошёл пожар. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сообщение о возгорании по улице Профсоюзной, 94 поступило оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях 4 июня.

mrNilssen Пожар

Прибывшие на место пожарные расчёты выяснили, что огонь пылает на пятом этаже здания.

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«В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены четыре человека, двое из которых — дети, — сообщили в МЧС. — Спасённые были переданы наряду скорой медицинской помощи для осмотра».

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По уточнённым данным, в результате пожара погибли ребёнок и взрослый. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В тушении пожара были задействованы девять подразделений (30 человек личного состава). В 11:09 возгорание было ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая результате пожара в жилом доме на юге Москвы погибли два человека. Возгорание произошло в одной из квартир в жилом 16-этажном доме по Сумскому проезду. Площадь пожара составила 10 кв. метров.