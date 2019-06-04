Москва, 4 июня, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В России до конца 2019 года появится 72 новые школы. Об этом заявила зампред председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

По её словам, в результате ввода в эксплуатацию новых школ будет создано 53 тыс. мест. К настоящему времени в России в эксплуатацию введены 29 школ на 29,5 тыс. мест.

Кроме того, серьёзное внимание уделяется дополнительному образованию. К 2022 году в этой сфере должно быть создано 900 тыс. новых мест, из них 150 тыс. появятся в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие 10 лет до 2029 года в Новой Москве планируется построить 100 новых школ.

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