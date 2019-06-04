Екатеринбург, 4 июня, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Термин «Цифровые деньги» (криптовалюта) следует ввести в Гражданский кодекс РФ. Об этом заявила заслуженный юрист России Людмила Новосёлова на расширенном заседании Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Colin Цифровая экономика

Юрист подчеркнула, что ЦБ РФ ранее выступал против легализации цифровых денег, из-за чего ряд законодательных норм, которые могли бы уже давно регулировать отрасль, не были в нужное время введены.

«Мы сталкиваемся с тем, что основные проблемы в области регулирования цифровой экономики завязаны на том, что у нас нет правового режима на такого рода платёжные объекты», — сказала Новосёлова.

В частности, остаётся неясным режим налогообложения цифровых активов, режим их налогового учёта. До конца не прояснено, являются ли сделки с использованием криптовалют легальными.

По мнению главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), ряд законопроектов по цифровой сфере оказались «недостаточного качества», почему их и «затормозили». В частности, это касается законопроекта о цифровых финансовых активах.

С тезисом об отставании по части цифрового законодательства согласилась и Новосёлова.

Напомним, 4 июня в Екатеринбурге проходит заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Также ожидается конференция, посвящённая 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса РФ. Мероприятия продолжатся 5 июня на базе Уральского государственного юридического университета.