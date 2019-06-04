Пекин, 4 июня, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Министерство культуры и туризма Китая выпустило предупреждение для китайских туристов о путешествиях в США, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Криминал. США

В предупреждении отмечается, что на фоне частной стрельбы, грабежей и краж в Соединенных Штатах, которые участились в последнее время, министерство в полной мере информирует граждан Поднебесной о всех рисках посещения этой страны.

Китайских граждан также призывают узнать как можно больше информации о ситуации с общественной безопасностью в США, а также о законодательстве и нормах, действующих в стране, дабы быть во всеоружии. Предупреждение будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Отметим, что отношения между Китаем и США обострились после того, как последние ввели торговые пошлины на импорт китайской продукции на общую сумму $200 млрд. Кроме того, нападкам подвергся и китайский технологический гигант Huawei.