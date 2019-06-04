Павловск, Санкт-Петербург, 4 июня, 2019, 12:01 — ИА Регнум. На территории парка Мариенталь в Павловске (Пушкинский район Санкт-Петербурга) в полдень, 4 июня, открылся новый стационар городского детского хосписа. В переданном хоспису правительством Петербурга здании проведена реконструкция и оборудовано восемь одноместных палат совместного пребывания ребёнка с родителями.

АНО «Детский хоспис» Здание в Павловске после реконструкции

«Каждая палата оформлена как отдельная квартира, с телевизором, отдельной ванной комнатой и медицинским оборудованием», — рассказали в пресс-службе детского хосписа

В здании также созданы игровая зона, сухой бассейн, есть удобная гостиная с мягкими диванами, установлена необходимая для проживания детей и взрослых бытовая техника.

«Первыми гостями в Павловске станут дети и их родные — пациенты Санкт-петербургского детского хосписа — и все, кто помогал осуществить мечту: сотрудники, волонтеры и благотворители», — рассказали в пресс-службе.

В ходе начавшегося в эти минуты праздника в честь открытия стационара гостям будет представлена интересная концертно-развлекательная программа.

Стационар в Павловске — уже третье учреждением паллиативной помощи, открытое Детским хосписом для семей, где ребенок болен неизлечимым заболеванием.

Санкт-петербургский детский хоспис оказывает медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь ежегодно (до 400 пациентов) детям, нуждающимся в получении паллиативной медицинской помощи.