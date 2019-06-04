Ярославль, 4 июня, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Жительница Ярославля отсудила компенсацию за сломанную в ходе спуска на «ватрушке» ногу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Происшествие случилось в марте 2018 года в спортивном парке «Изгиб» Ярославской области. Во время спуска по специализированной трассе на «ватрушке» (тюбинге) женщина сломала ногу. Пострадавшая подала гражданский иск в суд о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. Исковые требования были поддержаны прокуратурой Ярославской области.

Izgib.ru Спортивный парк

«Трасса для катания на тюбингах относится к горно-туристическому комплексу, на который распространяются требования Национального стандарта РФ, устанавливающего общие требования к деятельности горнолыжных комплексов. Судом установлено, что получение травмы стало возможным в результате неудовлетворительной организации администрацией парка контроля за спуском на тюбинговой трассе, несоответствия состояния снежного покрытия параметрам, установленным действующим законодательством», — рассказали ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

В спортивном парке «Изгиб» действует специальная трасса для санок-«ватрушек» с поворотами. Ее общая протяженность составляет 140 метров, перепад высот 20 метров. Маршрут освещен.

«Поддерживая требования пострадавшей в суде, прокурор исходил из того, что процесс использования тюбинга является технически сложным и не ограничивается только спуском с горы, ответчик, предоставляя потребителю соответствующий инвентарь, обязан обеспечить его безопасное использование, что им сделано не было», — отметили в прокуратуре области.

Ярославский районный суд с данной позицией согласился, признал исковые требования жительницы Ярославля обоснованными и взыскал с владельца спортивного парка компенсацию морального и материального вреда в размере 178 тысяч рублей. Владелец парка подал апелляцию в Ярославский областной суд, однако она была отклонена.