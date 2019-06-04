Симферополь, 4 июня, 2019, 11:31 — ИА Регнум. 19-летний крымчанин проведёт один год и восемь месяцев в тюрьме за незаконное изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом ИА REGNUM 4 июня сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

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По данным ведомства, в июле 2018 года сотрудниками УФСБ по месту проживания осужденного были обнаружены и изъяты два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, замаскированных под термос и бутылку.

«Молодой человек, являясь приверженцем языческой идеологии, со своей страницы в социальной сети опубликовал сообщение, содержащее призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности. Алуштинский городской суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы и штрафа в размере 60 тысяч рублей», — уточнили в ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в 2018 году в Крыму задержали больше 120 человек, причастных к терроризму и экстремизму.

«В местах компактного проживания мигрантов задержано 121 лицо, причастное к террористической и экстремистской деятельности. Также на полуострове предотвратили деятельность трёх террористических ячеек», — отметил Патрушев.

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