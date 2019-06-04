Вашингтон, 4 июня, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Китай в выпущенной Белой книге и своих публичных заявлениях искажает информацию о процессе торговых переговоров с Соединенными Штатами, об этом говорится в заявлении торгового представителя и министерства финансов США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Китай в опубликованной Белой книге и последних публичных заявлениях пошел по пути перекладывания вины, искажая природу и историю торговых переговоров между двумя странами», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня информационное бюро Госсовета КНР выпустило Белую книгу, в которой изложена политическая позиция руководства Китая в отношении экономических и торговых консультаций с США.

В ней в том числе сказано, что ответственность за неудачу в торговых консультациях возлагается на Вашингтон, который постоянно меняет свои требования.

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