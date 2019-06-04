Рамалла , 4 июня, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Официальный представитель Палестинской национальной администрации (ПНА) Набиль Абу Рудейна заявил, что лидер ПНА Махмуд Аббас считает итоговые коммюнике арабского и исламского саммитов в Мекке, гласящие о поддержке позиции Палестины, большой победой для палестинского народа, несмотря на различные попытки навязать статус-кво. Он также отверг принятие какой-либо сделки, которая не будет соответствовать законным правам палестинского народа. Палестинское новостное издание Wafa отметило, что решения саммитов должны вызвать недовольство у Вашингтона и Тель-Авива.

Флаг Палестины

Абу Рудейна подчеркнул, что палестинское руководство не уполномочивало ни одно лицо выступать от его имени или от имени палестинского народа и не будет принимать участия в каких-либо конференциях или сделках, направленных на подрыв прав народа Палестины.

Представитель ПНА также указал, что единственный путь к достижению справедливого и всеобъемлющего мира в регионе — это выполнение международных резолюций и признание законных прав палестинского народа на создание своего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Он также подтвердил право палестинцев на Иерусалим и его святые места, указав, что они «не продаются».