Москва, 4 июня, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Задержки с выдачей и отправкой багажа наблюдаются в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Lester Lefkowitz Багаж

В аэропорту уточняют, что пассажирам некоторых рейсов приходится дольше обычного ждать свой багаж, кроме того, с задержкой отправляются вещи трансферных пассажиров. Администрация аэропорта решает проблему путем «перераспределения имеющихся производственных ресурсов».

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Также в «Шереметьево» распределили дополнительных диспетчеров и супервайзеров в зоны выдачи багажа и предоставили пассажирам возможность бесплатной доставки в случае, если багаж не получен в течение 30 минут. Ожидающие вещи более 25 минут могут бесплатно получить воду и сэндвичи.

В аэропорту ожидают, что ситуация вернется в норму к концу июня.

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