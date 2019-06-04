Чебоксары, 4 июня, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Экзамен по русскому языку в Чувашии прошёл «в штатном режиме». За нарушение правил проведения ЕГЭ из аудиторий удалены четыре участника, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

Kremlin.ru ЕГЭ

3 июня ЕГЭ по русскому языку в Чувашии сдавали около 5,7 тыс. одиннадцатиклассников. Для проведения экзамена были организованы 33 пункта.

«Экзамен в республике прошёл в штатном режиме, без технологических сбоев. Во всех пунктах экзаменационные материалы для участников печатались в аудиториях, был обеспечен пропускной режим, велось онлайн наблюдение, работали общественные наблюдатели. За нарушение правил проведения экзамена были удалены четыре человека», — говорит начальник отдела дошкольного и общего образования минобразования Чувашии Антон Ширшов.

Напомним, что 27 мая при сдаче ЕГЭ по литературе один участник был удалён за наличие шпаргалки. 5 июня предстоит сдавать ЕГЭ по физике и иностранным языкам (письменная часть).

Минобразования Чувашии обращается ко всем участникам ЕГЭ с убедительной просьбой не нарушать порядок проведения экзамена. Напомним, на экзамен запрещено проносить сотовые телефоны и пользоваться иными средствами связи, а также справочными материалами, письменными заметками. Во всех аудиториях пунктов проведения экзаменов ведется онлайн-наблюдение. За ходом проведения экзамена наблюдают члены ГЭК, сотрудники управления по надзору и контролю в сфере образования, общественные наблюдатели, федеральные инспекторы, онлайн-наблюдатели.

Основной период ЕГЭ проходит в 2019 году с 27 мая по 1 июля. В том числе выпускники сдали два обязательных предмета, необходимых для получения аттестации: русский язык и математику. Для ребят, не планирующих поступать в вуз, экзаменационная пора завершилась. По данным министерства образования Чувашии, в 2018 году более 800 выпускников продолжили обучение в техникумах и колледжах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный резонанс получило происшествие во время ЕГЭ по математике в Чебоксарах: 29 мая 18-летняя школьница, которая обучалась на дому, скончалась во время экзамена. Позже минздрав республики сообщил, что у девочки был врождённый порок сердца, а минобразование (единственный, кто извинился перед родными и близкими ребёнка) добавило, что врачи рекомендовали не сдавать в тот день ЕГЭ: «уже по внешнему виду было понятно, что ей сильно нездоровится». Тем не менее девочка не отступилась от своего решения. И уже через час после начала экзамена ей стало плохо, и врачи не смогли её спасти. По данному факту следственное управление проводит проверку.

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