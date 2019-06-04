Барнаул, 4 июня, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Идею введения экологического сбора для производителей табачной продукции депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает не лишённой смысла. комментируя корреспонденту ИА REGNUM это предложение активистов проекта «Трезвая Россия», уже поддержанное в Минздраве РФ, он пояснил:

MonicaVolpin Листья табака

«Курильщики вносят значительный вклад в загрязнение окружающей среды. Территории вокруг домов, остановок, тротуары, парки, скверы и аллеи буквально заплеваны и усыпаны окурками. Разумеется, такие люди и должны нести определенное бремя финансового характера за свое нечистоплотное поведение.

По моему мнению, средства экологического сбора достаточно направлять на дополнительную уборку территорий общего пользования, а не исключительно на утилизацию и переработку окурков, как это предлагают авторы законопроекта. Параллельно непременно должна проводиться работа по наказанию нечистоплотных курильщиков, загрязняющих окружающую среду».

Напомним, ранее активисты проекта «Трезвая Россия» вышли с предложением о введении экологического сбора с производителей табачной продукции. В документе, направленном общественниками профильным министерствам (Минприроды и Минздрав), сказано что сбор должен составить не менее пяти рублей с одной пачки сигарет. Согласно подсчетам, это может увеличить конечную стоимость примерно на 5%.

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Тем не менее в Госдуме данную инициативу поддерживают, но считают, что бороться с курением при помощи введения экологических сборов на сигареты — не самый верный способ снижения никотиновой зависимости граждан. Такое мнение накануне, 3 июня 2019 года, озвучил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»). По словам парламентария, упор стоит делать на борьбе за улучшение экологии.

Тем временем в Минздраве РФ уже ответили, что поддерживают введение экологического сбора для табачных компаний, так как подсчитано, что выброшенные окурки, содержащие токсичные вещества, ежегодно образуют до 680 миллионов тонн мусора. В ведомстве полагают, что данный вопрос целесообразно проработать с Минприроды и Минфином России.