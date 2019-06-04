Грозный, 4 июня, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Мусульмане России отмечают один из своих главных праздников — Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр). На Северном Кавказе он празднуется сегодня, 4 июня, только в двух республиках — Чечне и Ингушетии. Мусульмане остальных субъектов — Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии — начнут празднование 5 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва мусульман

Такое несовпадение связано с тем, что духовные лидеры этих регионов по-разному определяют дату начала праздника. Одни ориентируются на астрономические вычисления, считая 30 дней после наступления священного месяца Рамадан, другие — на основании видения Луны, следуя заветам пророка Мухаммада: «Поститесь, увидев полумесяц, и разговляйтесь, увидев полумесяц».

Так, например, комиссия в Саудовской Аравии определила 4 июня датой первого дня месяца Шавваль по мусульманскому лунному календарю и праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Многие государства, жители которых исповедуют ислам, ориентируются в этом вопросе на эту страну.

С наступлением Ураза-байрама, или праздника разговения, жителей Ингушетии и Чечни поздравили их руководители.

«Я искренне желаю, чтобы Всевышний принял наш пост, наши молитвы и добрые дела. Здоровья вам всем, благополучия в каждой семье, мира и добра нашей республике и нашей Великой стране! Да пребудет с нами всегда благословение и милость Всевышнего», — пожелал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

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«Мне особо приятно отметить, что жители Чеченской Республики достойно провели священный месяц Рамадан. Наши мечети были заполнены людьми, которые совершали коллективные молитвы, поминали Всевышнего Аллаха, читали Коран, делали дуа. Дорогие братья и сестры! Я желаю вам крепости веры, благополучия и успехов. С праздником!» — поздравил жителей республики глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Чечни и Ингушетии будут отмечать праздник Ураза-байрам три дня — с 4 по 6 июня. Так же три дня объявлены выходными и в Дагестане — но с 5 по 7 июня. В Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии жителям предоставили по одному выходному дню для празднования — 5 июня.

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