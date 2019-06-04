Хабаровск, 4 июня, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Дальневосточным СУ СК РФ на транспорте возбуждены уголовные дела в отношении начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и трёх маневровых диспетчеров железнодорожной станции Хабаровск-2. Высокопоставленный сотрудник ОАО «РЖД» подозревается в совершении трёх эпизодов преступлений (взятки в крупном размере, в особо крупном и в значительном размере). Силовики проводят обыски в офисе Хабаровского отделения Дальневосточной железной дороги ОАО «РЖД», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хор коррупционеров

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Как стало известно следственным органам, в период с 2015 по 2019 годы сотрудники ОАО «РЖД» из Хабаровска и Приморья систематически получали взятки от представителей транспортных компаний за общее покровительство, выражающееся в ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов, используемых коммерческими организациями.

Общий размер взяток, по предварительным данным, составил не менее 3,5 млн рублей.

По данному делу одновременно работают 20 оперативных групп — УТ МВД России по ДФО, УФСБ России по Приморскому краю. Проведены обыски в жилых, подсобных помещениях, автомобилях, принадлежащих подозреваемым и их коллегам, по месту работы сотрудников ОАО «РЖД». Изъяты вещественные доказательства. Проводятся мероприятия по выявлению других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Кроме этого, проверяется причастность лиц из числа руководящего состава региональных подразделений ОАО «РЖД» к совершению расследуемых коррупционных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СП РФ, ОАО «РЖД» срывает сроки реализации инвестпроектов «Развитие БАМа и Транссиба». Только в 2018 году из 11 новых разъездов и 78 км дополнительных путей, сдан в эксплуатацию только 1 объект. В результате на 17 участках БАМа и Транссиба не увеличена пропускная способность, как было запланировано.