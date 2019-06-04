Донецк, 4 июня, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за аварии на линии электропередач (ЛЭП) без света остались около шести тысяч жителей. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

Алексей Саврасов. После грозы. 1870-е

В ведомстве сообщили, что ливни с грозой стали причиной отключения 31 высоковольтной линии электропередачи, 202 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

«По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) еще оставались обесточенными 80 трансформаторных подстанций, от которых запитан 5761 бытовой абонент. «, — сообщает пресс-служба Минугля ДНР.

Восстановительные работы будут завершены в кратчайшие сроки.

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