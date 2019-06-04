Люберцы, Московская область, 4 июня, 2019, 12:17 — ИА Регнум. В подмосковном посёлке Малаховка Люберецкого округа уничтожен памятник деревянного зодчества XX века — дача купца Голубева, в которой до недавнего времени располагалась школа «Сказка». Об этом журналистам сообщил председатель московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов.

Цитата из видео «В поселке Малаховка под угрозой сноса историческое здание школы начала 20 века» (Россия 1) Дача купца Голубева, в которой до недавнего времени располагалась школа «Сказка». Малаховка

Как рассказал общественник, здание имело статус объекта, обладающего признаками культурного наследия, и его снос был официально запрещён законом. Однако управление культурного наследия не предприняло никаких мер, чтобы остановить действия местной администрации и сохранить один из лучших образцов архитектуры эпохи модерна.

«Один из лучших деревянных памятников эпохи Серебряного века в Подмосковье снесли одновременно с заседанием коллегии Минкультуры России, где была принята концепция сохранения деревянного зодчества России. Что показательно — снесли в рамках губернаторской программы, при непосредственном содействии регионального органа охраны памятников и вопреки массовым протестам жителей, общественности и специалистов», — заявил Евгений Соседов.

Как удалось выяснить сотрудникам ВООПИиК, в градостроительном плане земельного участка № RU50513105-MSK001423, выданном на основании заявления администрации Люберецкого района в 2017 году, были указаны недостоверные сведения. Согласно документам, на участке № 50:22:0030502:581 отсутствуют капитальные сооружения, что не соответствует действительности. Кроме того, в градостроительном плане содержится информация о том, что памятников архитектуры на данном участке нет. Между тем в конце января 2019 года местное отделение ВООПИК и жители подали в Главное управление культурного наследия региона заявление о включении деревянного дома в реестр памятников истории и культуры, на что в марте был получен положительный ответ.

Ранее жители также создали электронную петицию на сайте Change.org с просьбой не допустить уничтожение местного памятника архитектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, многие памятники истории и культуры Московской области остаются без внимания властей. Например, в Волоколамском районе под угрозой исчезновения находится усадьба Чернышёвых, усадьба Осташёво и дом-дворец усадьбы «Отрада» в селе Семёновское Ступинского района. В Клину разрушается усадьба Демьяново, принадлежавшая философу В. И. Танееву, и усадьба Высокое на берегу реки Нудоль.

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