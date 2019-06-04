Новосибирск, 4 июня, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Специалисты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали мобильное приложение, которое способно выполнить тестирование школьников и помочь им сориентироваться в профессиях будущего, сообщает 4 июня пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Отмечается, что приложение создано в целях решения задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Оно получило название «PRO_будущее». По словам разработчиков, в основе программы — «матрица компетенций», разработанная на экспертных сессиях в сфере цифровой экономики Новосибирской области.

В настоящее время приложение выстраивает образовательную траекторию с учетом специфики цифровой экономики Новосибирской области. В будущем разработчики обещают универсальную версию программы, в которой будет учтена специфика всех регионов России.

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