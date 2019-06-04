Санкт-Петербург, 4 июня, 2019, 10:42 — ИА Регнум. На песчаном пляже Петропавловской крепости в ночь на 4 июня военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений Западного военного округа (ЗВО) установили первые 15 понтонов в интересах праздника выпускников «Алые паруса».

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» в 2018 году

Всего на Неве будет установлено более 140 понтонов. Их соединят в единую платформу, которая станет площадкой для салюта ночь проведения «Алых парусов».

«Воинские колонны в сопровождении инспекторов ВАИ будут каждую ночь доставлять понтоны к реке — это позволит избежать заторов в центре города. Установка завершится 15 июня», — сообщили 4 июня в пресс-службе ЗВО.

Праздник выпускников состоится 23−24 июня 2019 года. В «Алых парусах», как ожидается, примут участие более 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 млн петербуржцев и гостей города на Неве.

Основная площадка праздника традиционно разместится на Дворцовой площади, а дополнительные — на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова.

Кульминацией праздника станет проход брига «Россия» под алыми парусами по акватории Невы и грандиозный фейерверк.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые «Алые паруса» увидели ленинградские школьники в 1968 году. В 1979 году праздник был закрыт и возобновился только в 2005 году. С тех пор он проводится ежегодно в конце июня.