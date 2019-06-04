Москва, 4 июня, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась за последнюю неделю мая на 0,4% — до 772 тыс. человек. Об этом сообщает 4 июня пресс-служба Минтруда.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

За период с 22 по 29 мая число безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, выросло на 0,4% и составило 772,22 тыс. человек. При этом в 39 субъектах РФ безработных стало меньше, а в 41 субъекте — больше, уточнили в министерстве.

Читайте также: Безработица в России в апреле сохранилась на уровне 4,7%

В общей сложности 102 930 человек находились по состоянию на 29 мая в простое, вынужденных отпусках или на неполном рабочем графике по инициативе руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в области оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств Росстатом зафиксировано больше всего безработных — более 581 тыс. человек. А вот область водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов перенасыщена меньше всего, там зафиксировано всего 24 тыс. безработных.

Читайте также: Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей