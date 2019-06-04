Москва, 4 июня, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Содержание под арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, которого подозревают в причастности к хищению средств, «выглядит странным». Об этом написал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на странице в соцсети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«При признании репутации М. Калви содержание под арестом выглядит странным, — написал он. — Надеюсь на освобождение из-под стражи (инвестора) на период следствия».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT заявил, что руководство РФ хотело бы видеть американского инвестора Майкла Калви среди участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), однако не имеет отношения к выдаче соответствующих разрешений и не может дать оценку его процессу.

Представитель Кремля отметил, что инвестор Калви больше 15 лет был весьма активным игроком на рынке РФ и зарекомендовал себя как благонадежный бизнесмен.

Как передавало ИА REGNUM, в середине февраля 2019 г. в Москве был задержан основатель фонда частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Калви. Инвестор и другие фигуранты дела подозреваются в хищении финансовых средств у банка «Восточный».

11 апреля Басманный суд Москвы выпустил Калви из-под стражи под домашний арест.

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