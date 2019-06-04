Иркутск, 4 июня, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Наряду с традиционным очным обучением Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) активно развивает электронную образовательную среду, заявил ректор Михаил Корняков на расширенном заседании учёного совета вуза.

Иркутский национальный исследовательский технический университет

«Развитие электронного обучения — это очень важный инструмент, который нужно использовать параллельно с очным обучением. В настоящее время у нас 750 электронных курсов, из них 300 было создано в 2018 году», — приводят слова Корнякова в пресс-службе университета.

По его словам, в Иркутском политехе открыта студия для записи онлайн-курсов, которая позволяет преподавателю быть режиссером. Преподаватель может самостоятельно монтировать и корректировать курсы, которые он записывает. Кроме того, цифровая платформа ИРНИТУ включена в ресурс «одного окна», разрабатываемый по федеральной программе «Современная цифровая образовательная среда».

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