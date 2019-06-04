Москва, 4 июня, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В деятельности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Росреестра выявлены многочисленные нарушения. Таковы результаты проверки, проведённой Счётной палатой РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

В частности, ФАС в 2018 году допустила нарушения при учете доходов федерального бюджета, утверждении и ведении бюджетных смет, а также — в сфере госзакупок.

В свою очередь главная проблема Росреестра — реализация федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП). В 2018 году план по финансированию строительства не исполнен на 54%, не освоено 754 млн рублей из 1,4 млрд рублей, выделенных на строительство архивохранилищ.

Счётная палата РФ по фактам нарушений в работе ФАС и Росреестра подготовила обращение в правоохранительные органы.

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Как сообщало ИА REGNUM, промежуточные результаты исследования, проведенного Счетной палатой, говорят: поставленные президентом РФ национальные цели далеки от достижения в срок.

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