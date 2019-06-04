Киев, 4 июня, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Украинские политические эксперты сегодня, 4 июня, продолжают обсуждать рабочую поездку президента страны Владимира Зеленского в Брюссель. Это первый зарубежный визит нового президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

ИА REGNUM напоминает, что накануне бывший президент Петр Порошенко записал специальное видеообращение-напутствие к Зеленскому.

«Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому что у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украину на самом деле пытались вернуть в Российскую империю», — заявил Порошенко.

По его словам, речь идет о том, «чтобы сохранить наши наработки: четыре союза Украины и ЕС — энергетический, цифровой, таможенный, а главное — подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз».

Политолог Виктор Таран, продолжая мысль Порошенко, для оценки эффективности визита предлагает следить за следующими моментами:

» — Задекларирует ли Зеленский продолжение курса в ЕС и НАТО?

— Будет ли озвучен тезис, что Украина подаст заявку в НАТО только после всеукраинского референдума?

— Настоит ли Зеленский на том, что на декабрьском саммите НАТО отдельным пунктом повестки дня должен стоять вопрос безопасности Украины?

— Поднимет вопрос перед европейскими бюрократами о продлении и усилении санкций против России?

— Поднимет вопрос газовой безопасности Украины? В этом блоке стоит обсудить целесообразность продолжения построения «Северного потока — 2» и оживление работы трехсторонней комиссии Украина-Россия-ЕС, которая должна разработать новый договор транзита газа из России в Европу».

В завершение Таран призывает экспертное сообщество «не идти за белым шумом» и требовать у президента ответы именно на эти вопросы.

«И только после этого сделаем первые взвешенные оценки его действиям и компетенциям», — резюмирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что визит Зеленского в Брюссель состоится 4−5 июня. Ранее заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко заявил, что этот визит покажет, какой будет внешняя политика Украины при президенте Зеленском, и может развеять определенные опасения в обществе.

«Я думаю, что этот визит продемонстрирует, какая наша внешняя политика, какой была и какой остается. Почему-то в обществе есть какое-то ожидание, что новый президент должен поменять основные направления внешней политики», — сказал он журналистам 30 мая после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.