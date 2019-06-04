Москва, 4 июня, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, с их «американскими особенностями восприятия истории XX столетия», в настоящее время пытаются создать новый миропорядок, основанный на принципе правоты того, кто сильнее. Такое мнение в статье «О Дне Победы», опубликованной журналом «Международная жизнь», высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что сегодня западные политики и пропагандисты, извращая прошлое, «хотят заставить общественность сомневаться в справедливости того мироустройства, которое было утверждено в Уставе ООН по итогам Второй мировой войны.

«Взят курс на подрыв существующей международно-правовой системы, её замену на некий «порядок, основанный на правилах». Создавать же этот порядок хотят по принципу «кто сильнее, тот и прав», по «закону джунглей», — добавил дипломат.

Глава МИД РФ отметил, что США с энтузиазмом создают образ «милитаристской России», при этом собственная история Соединённых Штатов — это пример бесконечных захватнических войн, а доказательством доблести американского политика «считается готовность прибегнуть к использованию силы по любому поводу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что отношения России и США отравлены. По его словам, Вашингтон взял за правило объявлять меры принудительного воздействия, «когда чуть что не так», а в такой ситуации нельзя рассчитывать на долгосрочный успех.