Владикавказ, 4 июня, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Нелегальное производство фальсифицированной алкогольной продукции пресечено в РСО-Алания. Подпольный цех располагался по улице Привокзальной в городе Ардоне. В помещениях нелегального завода было обнаружено 5000 литров спиртосодержащей жидкости, а также более 1500 бутылок нелегальной водки с этикетками известных марок, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе Росалкогольрегулирования по СКФО.

Fsrar.ru Изъятая готовая алкогольная продукция

Сотрудники ведомства совместно с представителями ГУ МВД России по СКФО изъяли технологическое оборудование, сырье и готовую продукцию. Все эти вещественные доказательства арестованы и переданы на досудебное хранение в АО «Росспиртпром».

К владельцам цеха, которые производили алкогольную продукцию без соответствующей лицензии и маркировки, будет применено наказание в соответствии с законодательством после проведения административного расследования.

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Как сообщало ИА REGNUM в ноябре 2018 года в Северной Осетии выявили очередной факт нелегального производства и оборота этилового спирта. Левый алкоголь производили на заводе во Владикавказе, у которого была лицензия на производство фруктовых вин и винных напитков. Было арестовано более 2,3 млн бутылок алкогольной продукции, а также более 2,2 млн литров виноматериалов. Кроме того, обнаружено 500 литов спирта.