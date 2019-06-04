Москва, 4 июня, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин направил телеграмму и поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте Кремля.

Молитва. Мусульмане

Глава государства отметил, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межнационального диалога, единение народов России. Они решительно выступают против проявлений религиозного экстремизма.

«Праздник Ураза-байрам побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — подчеркнул Путин и выразил уверенность, что мусульманская община России и впредь будет активно участвовать в жизни страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Москве на ряде улиц будут действовать ограничения и перекрытия. Меры вводятся в связи с отмечанием мусульманами праздника Ураза-байрам.

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