Сеул, 4 июня, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Спустя четыре года Южнокорейская машиностроительная компания SsangYong Motor представила новую модель внедорожника Tivoli. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

SsangYong Very New Tivoli

По их словам, 4 мая в культурном центре Dongdaemun Design Plaza, расположенного в районе Чун-гу города Сеула, прошла презентация новой Very New Tivoli.

На рынке автомобиль появится как с бензиновым турбомотором 1,5 (163 л. с), так и новым дизелем 1,6 (136 л. с.).

Известно, что в продаже появится девять комплектаций: V1(M/T) — 16,78 млн вон (~$14 207), V1(A/T) — 18,38 млн вон (~$15 561), V3 — 25 млн вон (~$21 166), V5 — 21,93 млн вон (~$18 567), V7 (дизель) — 23,55 млн вон (~$19 938), V1 — 25,5 млн вон (~$21 589), V3 — 22,4 млн вон (~$18 965), V5 — 23,78 млн вон (~$20 133), V7 — 25,35 млн вон (~$21 462).