Турин, Италия, 4 июня, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» начал переговоры по трансферу полузащитника Поля Погба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Светлана Бекетова Поль Погба

Руководство клуба ведёт переговоры с агентом игрока Мино Райолой, а также «Манчестер Юнайтед», которому принадлежат права на футболиста. Отмечается, что «Ювентус» хочет вернуть Погба.

Напомним, летом 2016 года Погба перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за €105 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл 35 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

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