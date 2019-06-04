Киев, 4 июня, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, который 4−5 июня в Брюсселе встретится с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО), намерен обсудить стратегию «возвращения» Украине Крыма, который в 2014 году воссоединился с Российской Федерацией. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель на телеканале «1+1».

Крым

"Не думайте, что мы (власти Украины) забыли про Крым, — отметила Мендель. — Ведутся консультации».

Мендель добавила, что решение стороны по данному вопросу вынесут, когда будут определённые наработки. По ее словам, позиция официального Киева относительно принадлежности Крыма остается неизменной.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Крым вошел в состав РФ после референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине. В пользу воссоединения с Россией высказались более 95% избирателей полуострова. В Киеве российский Крым считают украинской, но «временно оккупированной» территорией.

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