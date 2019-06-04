Москва, 4 июня, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Согласно исследованию, 22% выпускников российских школ в период сдачи экзаменов принимали препараты для борьбы со стрессом. Такие данные приводятся в пресс-релизе проекта Дети Mail.ru.

Экзамен

Кроме того сообщается, что 73% родителей выпускников считают, что их дети испытывают стресс в период сдачи экзаменов. При этом 57% родителей уверены, что психологическая помощь в период школьных экзаменов не нужна.

По информации ресурса «Все аптеки», наиболее популярными препаратами для снятия стресса у пользователей сервиса являются: «Афобазол», «Феназепам» и «Энерион».

В исследовании проекта Дети Mail.ru принимало участие 16 400 родителей выпускников. Оно проходило с 16 по 21 мая 2019 года.

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