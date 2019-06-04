Назрань, Ингушетия, 4 июня, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В Ингушетии произошла авария — оборвался высоковольтный кабель на водонасосной подстанции. Без света и воды остались жители двух административных округов города Назрань, сообщили ИА REGNUM 4 июня в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«В двух округах Альтиево и Гамурзиево, где проживают более 40 тысяч человек, отключено электричество и водоснабжение», — сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам мэра Алихана Тумгоева, на место происшествия сразу же выехала аварийно-ремонтная бригада. Он пообещал, что водо‑ и электроснабжение будут восстановлены в кратчайшие сроки, призвав жителей с пониманием отнестись к возникшей нештатной ситуации.

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Напомним, в январе 2018 года было отключено электроснабжение в целях недопущения более крупного ЧП в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Около 70 тыс. человек остались без электричества.