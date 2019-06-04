Оренбург, 4 июня, 2019, 08:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области среднедушевые денежные доходы населения в январе — марте 2019 года сложились в размере 22 536,9 рубля в месяц. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), снизились на 1,1% по сравнению с уровнем января — марта 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снижение доходов

Стоит отметить, за первые три месяца 2018 года среднедушевой доход составлял 21 255,7 рубля в месяц, а реально располагаемые доходы за этот же период относительно января — марта 2017 года снизились на 4,2%.

В январе — марте 2019 года общий объем денежных доходов жителей Оренбуржья сложился в размере 132,7 млрд рублей, а расходы составили 130,3 млрд рублей. На покупку товаров и услуг потрачено 112,9 млрд рублей (85,1% всех доходов), этот показатель превышает прошлогодний на 9,9 млрд рублей (9,7%). Доля потребительских расходов выросла на 3,9%. На оплату обязательных платежей и разнообразных взносов в январе — марте 2019 года направлено 11,8% денежных доходов населения против 11,1% в январе — марте 2018 года. Доля сбережений и трат на приобретение недвижимости, скота и птицы сократилась на 4,4%, составив в январе — марте 2019 года в структуре денежных доходов 1,8%.