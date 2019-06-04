Буэнос-Айрес, 4 июня, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Первую партию аргентинского сжиженного природного газа (СПГ) на экспорт, добытого на месторождении Vaca Muerta, в ближайшее время погрузят на судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аргентинской государственной нефтегазовой корпорации YPF.

JoachimKohlerBremen СПГ-танкер

«Мы (сотрудники YPF) начали погрузку 30 тыс. куб. м сжиженного природного газа на судно, чтобы осуществить первую поставку газа из Аргентины», — сообщили в компании.

Отмечается, что благодаря этому событию Аргентина откроет «новые рынки для нашего» голубого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра энергетики США Марк Менезес заявил, что Соединенные Штаты, которые активно предлагают свой СПГ в качестве альтернативы российским поставкам, распространяют «газ свободы по всему миру».

Читайте также: США хотят наполнить весь мир американским «газом свободы»