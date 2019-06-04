Вашингтон, 4 июня, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, которые раньше являлись бесспорным лидером в области технологий противовоздушной обороны (ПРО) среди западных держав, на сегодняшний день не могут похвастаться новейшими системами ПРО, способными противостоять современным ракетам, которые есть у России и Северной Кореи. Об этом сообщает американский военный журнал Military Watch.

Mda.mil Противоракета системы ПРО

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На сегодняшний день сеть ПРО Соединённых Штатов состоит из четырёх основных систем. К ним относятся Patriot, более дальние системы AEGIS и AEGIS Ashore, высокогорная система THAAD и GMD, развернутые исключительно на материке. Издание отмечает, что самой совершенной из всех систем США является система Patriot, однако её возможности остаются ограниченными из-за процесса запуска ракет из пусковых установок. В частности, в Patriot используется «горячий» пуск, тогда как, например, в С-300 применяется система «холодного» старта ракеты.

Все четыре американские системы, находящиеся на вооружении, предназначены для поражения вражеских ракет на промежуточных или конечных этапах, поскольку им не хватает высоты, необходимой для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на ранних этапах. Вот почему северокорейские ракеты («Хвасон-14» — прим. ИА), испытанные над Японией в 2017 году, летавшие на высотах 770 км, не могли быть перехвачены ни ракетными батареями Patriot, ни системами AEGIS, отмечает издание. Даже если бы высокогорная система THAAD была бы развернута в Японии, она не смогла бы перехватить ракету.

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Что касается противостояния новейшим российским гиперзвуковым ракетам «Авангард», скорость которых превышает скорость звука в двадцать раз, то, как уверены авторы статьи, шансы на их перехват у ПРО США остаются «близкими к нулю».

Удастся ли Соединённым Штатам адаптироваться к этой растущей уязвимости, возможно, путём разработки более мощных радаров для отслеживания более быстрых ракет и полного пересмотра своих средств перехвата с использованием направленного лазерного оружия для замены более медленных и менее точных ракет класса «земля — воздух», ещё предстоит выяснить, пишет издание.