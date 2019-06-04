Москва, 4 июня, 2019, 08:15 — ИА Регнум. В Москве на новых площадках для регистрации брака с начала мая поженились более 350 пар, сообщается на портале мэра столицы.

Свадьба в «Москвариуме»

Необычные места для церемонии бракосочетания пользуются успехом у молодоженов. Так, зарегистрировать брак можно в Московском зоопарке, на Останкинской телебашне, «Москвариуме», в «Лужниках» и др.

В управления ЗАГС Москвы уточнили, в мае сыграли свадьбы 353 пары, а еще 2 тыс. подали заявление и собираются пожениться в ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 мая 2019 года открыли 20 новых необычных площадок для регистрации брака в самых красивых местах столицы.

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