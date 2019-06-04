Москва, 4 июня, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Воздух в столице России днем, 4 июня, прогреется до +26 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Летний день

По данным синоптиков, температура воздуха днём составит +24…+26 градусов Цельсия.

Ожидается небольшая облачность и без осадков.

Ветер в столичном регионе преимущественно будет слабый. Атмосферное давление в норме — 754−756 мм ртутного столба.

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