Киев, 4 июня, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Глава Национальной полиции Киевской области Украины Дмитрий Ценов ушёл в отставку в связи с предполагаемым убийством пятилетнего ребёнка сотрудниками полиции в Переяславе-Хмельницком, заявили 3 июня в пресс-службе нацполиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Руководитель нацполиции Украины Сергей Князев принёс соболезнования родителям мальчика и рассказал, что согласовал с главой МВД Арсеном Аваковым отставку генерала Ценова.

В свою очередь, экс-чиновник также извинился перед родителями мальчика и попросил направить его воевать в Донбасс:

«Прежде всего хочу выразить соболезнования касательно потери родителями сыночка. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия подчинённых. Я написал рапорт об отставке и прошу главу нацполиции отправить меня в наиболее горячую точку нашей страны — в ООС (Операция объединённый сил — ИА REGNUM )», — заявил Ценов.

После сообщения о кончине раненого ребёнка генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в социальной сети Facebook о переквалификации дела по статье «Умышленное убийство».

Комментируя ситуацию с гибелью мальчика, украинский журналист Максим Равреба напомнил о нескольких резонансных случаях гибели гражданских от рук украинских полицейских. По его словам, тогда общественность оправдывала как самих полицейских, так и руководство полиции. Теперь же трагедию пытаются превратить в фарс, чтобы добиться отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова:

«Смерть ребёнка — непоправимое горе, но это не умышленное убийство. Драму превращают в фарс для отставки Авакова. Аваков сволочь, он заслужил трибунала. Накажите же его за уже содеянное. Спекулировать-то на ребёнке зачем?» — написал журналист на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Переяслав-Хмельницком Киевской области двух полицейских подозревают в том, что, отдыхая на природе, они решили пострелять по банкам. В результате тяжелейшее пулевое ранение головы получил пятилетний ребёнок. Позже он скончался в больнице.

Читайте также: На Украине двух полицейских подозревают в ранении пятилетнего мальчика