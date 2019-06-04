Киев, 4 июня, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Доверие Украины к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвано из-за одобрения возможного допуска России к участию в июньской сессии, в связи с чем Киев скорректирует отношение к международной организации. Об этом заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар, передает «Украинское радио».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ПАСЕ

Украинская сторона призывала «международных партнеров» выступить против проекта резолюции ПАСЕ, в котором предлагалось вернуть российской делегации ранее отобранные полномочия. Однако голосование прошло не так, как желали в Киеве, отметил Боднар.

Он заявил, что из-за подорванного доверия со стороны Украины последует «коррекция отношения» к ПАСЕ «более функциональным способом». Западные страны «прощают» России отступление от принципов демократии, добавил украинский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня комитет ПАСЕ по регламенту одобрил проект резолюции, в которой рекомендуется разрешить не участвующим в работе организации странам-участницам представить свои полномочия на июньской сессии. Документ, таким образом, позволяет российской делегации вернуться в ПАСЕ.

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