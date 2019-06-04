Москва, 24 апреля, 2015, 22:52 — ИА Регнум. В польском городе Пенежно хотят снести памятник генералу армии, дважды Герою Советского Союза Ивану Даниловичу Черняховскому. Власти города отправили запрос на разрешение о демонтаже в вышестоящие инстанции, пишет в пятницу, 24 апреля, «Российская газета». Ответ будет получен не позднее чем через 65 дней.

Судьба памятника пока окончательно не решена. Его могут перенести на советское военное кладбище, на чем настаивает бургомистр Пенежно. В противном случае «мы положим его на каком-нибудь складе, так как для нас этот объект имеет ценность лома», — сказал бургомистр. Не исключено, что памятник генералу могут передать России.

Монумент Черняховскому установлен в начале 70-х годов ХХ столетия именно там, где генерал получил смертельное ранение 18 февраля 1945 года при взятии города Мельзака. Местные жители уже пытались уничтожить памятник, но им помешала местная полиция, хотя никаких обвинений вандалам так и не было предъявлено. Памятник внесён в реестр польско-российского межправительственного соглашения по охране памятников от 1994 года, и польская сторона обязана ухаживать за памятником и сохранить его на том месте, где он установлен. Черняховский был самым молодым генералом Советской Армии (37 лет).