США навязывают РФ её же интересы, Украина – её права: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Белград пообещал не поддерживать ЕС и США по антироссийским санкциям;
- На Украине разочаровываются в ПАСЕ;
- ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО;
- США: Россия обязана «сделать больше» по делу о катастрофе MH17;
- Пик инфляции в РФ пройден?
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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