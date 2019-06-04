Пекин, 4 июня, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Международная садоводческая выставка 2019 в Пекине привлекла миллионы посетителей с момента ее открытия 29 апреля, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Ray in Manila Сад в Китае

На четырех основных площадках выставки было зафиксировано почти 4,48 млн посещений, а китайский павильон привлек 1,36 млн посещений, заявил замдиректора координационного комитета мероприятия Йе Дахуа.

По его словам, на выставке было проведено 675 мероприятий, которые привлекли внимание более 910 тыс. посетителей. День китайского павильона намечен на 6 июня. Более 950 участников из Китая и из-за рубежа будут приглашены для просмотра театрализованных представлений и шоу цветов, которые пройдут в павильоне.

Отметим, что темой выставки, которая продлится до 7 октября, стало «Живи зелёным, живи лучше». На ней представлены огромные коллекции цветов и плодовых деревьев, китайские медицинские травы и технологии ландшафтного дизайна, как и идеи зеленого развития.