Лондон, 4 июня, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Критика в адрес президента США Дональда Трампа — это не то дело, которым следовало бы заниматься мэру Лондона Садику Хану, написал глава Штатов в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По словам американского лидера, посетившего Великобританию, Хан готовил козни против него, хотя Соединённые Штаты — важнейший для британцев союзник. Трамп добавил:

«Он законченный неудачник, которому нужно сосредоточиться на преступности в городе, а не на мне».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 3 июня прибыл в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II. Он был принят в Букингемском дворце.

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