В Литве найдены «связи с Путиным», в Киеве — «агенты Кремля»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Игры в нацбезопасность и «связи с Путиным» в Литве;
- В России потребовали признать ДНР и ЛНР;
- Пресс-секретарь президента Украины оказалась «агентом Кремля»;
- В Госдуме пояснили, как будет приниматься решение о возвращении в ПАСЕ;
- Арестован экс-губернатор Ивановской области.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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