Вашингтон, 4 июня, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

SounderBruce Магазин Amazon

Amazon и Facebook будет проверять федеральная торговая комиссия Штатов, а Google и Apple — американский минюст. Все эти четыре компании также будут проверены со стороны Конгресса США.

Уточняется, что американский парламент пригласит на слушания глав крупных корпораций. По словам демократов, это делается не чтобы уличить какую-то именно организацию, а чтобы «изучить, как работает вся отрасль».