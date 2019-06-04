Вашингтон, 4 июня, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Поставки истребителей F-16 в Болгарию одобрены американскими властями, сообщили в Пентагоне.

Al Jazeera English Истребители F-16

Уточняется, что болгары купят у американских партнёров по НАТО восемь единиц техники, к тому же они приобретут боеприпасы и сопутствующее оборудование. За всё они заплатят $1,673 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине апреля болгарские власти анонсировали планы купить у США партию F-16. Проект соответствующего соглашения должен был быть ратифицирован до ухода болгарского парламента на летние каникулы.