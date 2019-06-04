Арамиль, Свердловская область, 4 июня, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Складские помещения, на которых хранится лакокрасочная продукция, загорелись в городе Арамиле Свердловской области, сообщает областное управление МЧС России.

66.mchs.gov.ru Тушение пожара в Арамиле

Сообщается, что информация о возгорании спасателям поступила в 00:57 по московскому времени. Общая площадь возгорания составляет около двух тысяч квадратных метров.

В ликвидации пожара принимают участие более 50 человек личного состава и 21 единица спецтехники. Отмечается, что существует угроза распространения огня на большую площадь. На место происшествия направлена инженерно-химическая лаборатория для контроля воздуха. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов в промышленной зоне Красноярска. Площадь, охваченная огнем, составила около 1000 квадратных метров. В тушении пожара принимает участие 35 человек личного состава и 11 единиц техники.