Гватемала, 4 июня, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Военнослужащие армии США находятся на территории Гватемалы в рамках совместной борьбы с нелегальной миграцией, заявил министр обороны Гватемалы Луис Мигель Ральда, сообщает портал Soy 502.

Army.mil Американские солдаты

Он сообщил, что американские военные находятся в Гватемале в рамках сотрудничества по программе «По ту сторону горизонта». В настоящее время военнослужащие США размещаются в департаменте Уэуэтенанго, который находится в приграничном с Мексикой районе. Отмечается, что именно через этот район идет большой поток мигрантов из Центральной Америки, которые через мексиканскую территорию пытаются проникнуть в Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о вводе пошлин на все товары из Мексики в размере 5% из-за потока мигрантов, проникающих в страну через мексиканскую границу. По мнению Трампа, Мексика «ничего не делает» для борьбы с нелегальными мигрантами.