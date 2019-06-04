Вашингтон, 4 июня, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Деятельность китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei противоречит западным демократическим ценностям, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Euronews.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

«Здесь всё достаточно очевидно… Западные страны, либеральные демократии разделяют общие ценности. Китайцы не разделяют их, поэтому их инфраструктура, их информационные системы, в частности, компания Huawei, фундаментально от нас отличаются», — заявил он.

Помпео добавил, что Huawei сотрудничает с правительством Китая, и подчеркнул, что в совете директоров компании есть даже члены китайской коммунистической партии. В связи с этим он призвал европейские страны отказаться от использования оборудования Huawei в целях безопасности.

«Европейцы очень беспокоятся о безопасности, я хорошо осведомлен об этом. Но вы не можете обеспечить конфиденциальность данных через сети, к которым имеет доступ и контроль китайское правительство», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei попал в черный список минфина США. Китайской компании также запретили сотрудничать с американским бизнесом без наличия соответствующих лицензий.