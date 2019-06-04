США, 4 июня, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Сотрудник спасательной службы пляжа американского Джексонвилля (штат Флорида) вытащил из морской воды тонущего аллигатора, сообщает Newsweek.

Clément Bardot Аллигатор

Сообщается, что о тонущей в море рептилии сообщили очевидцы, посещавшие пляж. На помощь животному бросился спасатель Макс Ерваниан, который смог вытащить тонущее животное на берег. По его словам, аллигатору могло стать плохо из-за нахождения в соленой воде.

«Мы предполагаем, что аллигатор попал в море через канализационный сток, который находится на одном из берегов пляжа», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая крупный аллигатор вышел на летное поле авиабазы Макдилл американских ВВС в штате Флорида. Сообщалось, что животное пришло на летное поле из ближайшего водоема. Его появление вызвало переполох на аэродроме и привело к приостановке полетов. Аллигатора поймали и доставили в водоем при помощи погрузчика.