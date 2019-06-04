Мехико, 4 июня, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Вулкан Попокатепетль, расположенный недалеко от мексиканской столицы Мехико, выбросил огромный столб пепла высотой более 3 километров, заявил глава Управления гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнто на своей странице в Twitter.

AlejandroLinaresGarcia Вулкан Попокатепетль

Он заявил, что высота столба пепла превысила три тысячи метров. При этом отмечается, что уровень угрозы, в настоящее время определенный как «средний», из-за активности вулкана изменен не был.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб камней и пепла. Тогда отмечалось, что вулкан проявляет активность весь март, однако никаких серьезных последствий активность вулкана пока не создала.